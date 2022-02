Trung Quốc sử dụng tuyết giả ở Olympic mùa Đông 2022

Các VĐV nói rằng việc thi đấu trong điều kiện tuyết nhân tạo kém an toàn hơn so với trước đây. VĐV người Estonia, Johanna Taliharm cho biết: "Tuyết nhân tạo dày hơn. Do đó, các VĐV phải trượt nhanh hơn và kém an toàn hơn. Bên cạnh đó, những cú ngã trên mặt tuyết nhân tạo cũng đau hơn vì nó không mềm như tuyết tự nhiên".

Địa hình thi đấu môn trượt tuyết được bao phủ trong tuyết nhân tạo.

Trong khi đó, HLV trượt tuyết của Mỹ, Chris Grover mô tả rằng cú ngã của các VĐV giống như rơi xuống sân bê tông".