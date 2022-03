Trung Quốc sẽ rót gần 16 tỷ USD đưa Vũ Hán thành "trung tâm vệ tinh"

"Thung lũng các vệ tinh"

Trung Quốc muốn có các chòm sao vệ tinh thương mại khổng lồ nhằm cung cấp các dịch vụ từ internet tốc độ cao cho máy bay và cả việc theo dõi việc chở than đá.

Nước này đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng lớn vào năm ngoái do thiếu than đá, một lý do khiến việc theo dõi các chuyến hàng qua vệ tinh trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Hơn nữa, theo tổ chức Observer Research Foundation (ORF) tại New Delhi, Trung Quốc là "người chơi" mới nhất trong danh sách dài các công ty Mỹ và Liên minh châu Âu đã đặt vệ tinh liên lạc trong quỹ đạo Trái đất thấp (LEO).

Theo SCMP, các công ty sẽ được chính quyền thành phố Vũ Hán khuyến khích sử dụng thiết bị, phần mềm và dịch vụ có nguồn gốc địa phương.