Trung Quốc: Phát hiện loài tê tê mới có tên "Manis bí ẩn"

Loài tê tê mới được đặt tên là "Manis bí ẩn". (Nguồn: New Straits Times)

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc thông báo vừa phát hiện một loài tê tê mới dựa trên dữ liệu bộ gene thu thập được từ vảy tê tê.

Theo nghiên cứu được công bố trên chuyên trang Proceedings of the National Academy of Sciences, loài tê tê mới được xác định trong quá trình các nhà nghiên cứu nhận diện loài bằng phân tử vảy tê tê mà các lực lượng chức năng chống buôn lậu thu giữ được tại Hong Kong và Vân Nam của Trung Quốc. Họ đã phát hiện các kiểu gene đơn bội ty thể mới.