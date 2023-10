Trung Quốc ồ ạt gom mua hạt điều của Việt Nam: Hiệp hội điều khuyến cáo gì?

Cũng theo ông Hậu, thị trường Trung Quốc nhiều năm trước nổi tiếng là thị trường dễ tính nên có một số doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam chế biến hạt điều chất lượng không đạt như mong muốn của đối tác. Do đó họ thường tìm cách xuất khẩu qua đường tiểu ngạch.

Hạt điều của Việt Nam cần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và xuất khẩu bằng đường chính ngạch để nâng cao giá trị sản phẩm và xuất khẩu an toàn. (Ảnh minh hoạ)

Thời gian qua Trung Quốc đã tăng cường kiểm soát về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như xử lý nghiêm việc nhập lậu hàng hoá thực phẩm, nông sản. Do vậy họ đã bắt, tịch thu số lượng lớn hạt điều nhập lậu, thực ra là nhập khẩu qua đường tiểu ngạch. Do đó, việc xuất khẩu qua đường tiểu ngạch hạt điều của Việt Nam sang Trung Quốc đã không còn phù hợp.

“Chính vì thế, chúng tôi khuyên cáo các doanh nghiệp cần phải thực hiện nghiêm việc sản xuất, chế biến phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo yêu cầu của phía đối tác, đóng gói bao bì, có nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, đồng thời xuất khẩu theo đường chính ngạch để đảm bảo giá trị cao, tránh rủi ro.

Đây cũng là điều hết sức tích cực, giúp cho các doanh nghiệp của Việt Nam không chỉ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, mà còn vươn ra xuất khẩu cho nhiều thị trường khác trên thế giới”, ông Hậu nói.

Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 9/2023, Việt Nam xuất khẩu khoảng 56,8 nghìn tấn hạt điều, thu về 310 triệu USD, tăng mạnh 47,6% về lượng và tăng 31,8% về giá trị so với tháng 9 năm ngoái.