Trung Quốc mổ xẻ thất bại trước tuyển Việt Nam: Thảm họa!

Trận thua ê chề nhất lịch sử



Ở lượt trận thứ 8 giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Trung Quốc thua nặng nề 1-3 trước tuyển Việt Nam và chính thức nói lời chia tay giấc mơ đi Qatar.



Không thể dự VCK World Cup là kịch bản được dự báo trước. Điều mà giới truyền thông và người hâm mộ Trung Quốc không hài lòng là thái độ thi đấu của đội.

Trung Quốc thua ê chề, bị chỉ trích nặng nề

Trên Titan Sports, tờ báo thể thao uy tín nhất Trung Quốc (đơn vị sáng lập giải thưởng Cầu thủ châu Á xuất sắc nhất kể từ 2012), cây bút nổi tiếng Liang Ximing có những từ ngữ rất gay gắt.

"Đây là thất bại ê chề nhất trong lịch sử bóng đá Trung Quốc. Hoặc nếu bạn chọn 3 nỗi xấu hổ nhất, thì chắc chắn phải có trận đấu này", Liang Ximing viết.

Một trận đấu khác cũng được nhắc đến, khi Trung Quốc thua Thái Lan 1-5 ngày 15/6/2013. Dù vậy, đó chỉ là giao hữu, trong khi trận đấu với Việt Nam nằm trong khuôn khổ chính thức của FIFA.

"Đây là một khoảnh khắc đặc biệt, một đối thủ đặc biệt. Vào ngày đầu tiên của năm mới, tại Việt Nam, vốn có giao thoa văn hóa Trung Quốc, các yếu tố phụ đã tạo nhiều chú ý và tăng thêm nỗi xấu hổ.

Trong cuộc chơi này, chúng ta không so sánh với các cường quốc trên thế giới, cũng không so sánh với Nhật Bản và Hàn Quốc, chúng ta chỉ đang so với bóng đá Việt Nam.

Xét cho cùng, ngay cả khi Việt Nam đã có một nền bóng đá đang ngày càng tiến bộ, từng giành ngôi á quân U23 châu Á, và các đội trẻ các cấp độ cũng dần trở nên phổ biến, họ cũng là đối thủ khiêm tốn. Trung Quốc bị đánh bại vì trình độ kém cỏi.

Nếu Trung Quốc thua Nhật Bản và Hàn Quốc cũng không sao. Nhưng vấn đề là thua tuyển Việt Nam. Họ có những cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu? Có các ngôi sao nhập tịch? Các CLB của họ tiến đến đâu ở AFC Champions League? Hơn nữa, rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp ở giải đấu trong nước phải làm công việc khác để kiếm thêm thu nhập.

Thế nên, điều dễ thấy nhất của bóng đá Trung Quốc là không bằng đối thủ. Trước đây chúng ta chỉ nghĩ không bằng Nhật Bản, Hàn Quốc thì nay xem ra ngay cả bóng đá Việt Nam cũng không bằng".

Giải tán ĐTQG

Trên các trang báo điện tử, người hâm mộ bóng đá Trung Quốc không ngừng kêu gọi giải tán đội tuyển để đỡ tốn kém.

Khi nêu quan điểm của mình, nhà báo Liang Ximing cũng cho rằng đội tuyển nên giải tán và không tham dự 2 trận cuối, cũng như cần có hình phạt cụ thể.

"Liên quan đến đội tuyển, trên mạng xuất hiện nhiều trò đùa, trong đó có ý kiến các cầu thủ Trung Quốc nên đi đào than...