Trung Quốc đưa ra lời khuyên gì với Ukraine khi đứng giữa Nga-phương Tây?

Ông Uông Văn Bân nhấn mạnh niềm tin của Trung Quốc rằng an ninh là không thể chia tách. Chính sách tìm kiếm đối đầu và an ninh tuyệt đối sẽ chỉ dẫn đến viễn cảnh thiếu an toàn nhất.