Trung Quốc dẫn đầu thế giới về bằng sáng chế an ninh mạng

Theo nguồn tin của Nikkei, các công ty Trung Quốc đã đạt được tiến bộ trong các lĩnh vực công nghệ ảnh hưởng đến an ninh kinh tế khi tập trung vào việc thúc đẩy công nghệ của riêng mình trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung tiếp tục leo thang.

Bảng xếp hạng bằng sáng chế an ninh mạng do Nikkei hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ thông tin LexisNexis của Mỹ biên soạn, dựa trên các bằng sáng chế được đăng ký tại 95 quốc gia và khu vực, bao gồm Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU). Đăng ký bằng sáng chế đã được sàng lọc cho lĩnh vực an ninh mạng bằng cách sử dụng các yếu tố như phân loại bằng sáng chế quốc tế, các hồ sơ của cùng một bằng sáng chế ở nhiều quốc gia được tính là một bằng sáng chế duy nhất.

Đơn xin cấp bằng sáng chế của doanh nghiệp Trung Quốc đã tăng lên đáng kể từ khoảng năm 2018. (Ảnh: Reuters)

Tính đến tháng 8/2023, IBM dẫn đầu bảng xếp hạng với 6.363 bằng sáng chế. Huawei Technologies đứng thứ hai với 5.735 bằng sáng chế và Tencent Holdings đứng thứ ba với 4.803 bằng sáng chế.