Trung Quốc có thể sản xuất chip đời mới bằng máy in thạch bản đời cũ

Trong khi đó, nỗ lực phát triển máy in thạch bản kéo dài hàng thập kỷ của Trung Quốc vấp phải rào cản lớn. Tập đoàn SMEE thuộc sở hữu nhà nước - nhà sản xuất hệ thống in thạch bản duy nhất trong nước - không thể theo kịp ASML. Vào tháng 12/2022, SMEE bị thêm vào danh sách đen thương mại của Mỹ vì những lo ngại về an ninh quốc gia, đồng nghĩa ít có khả năng tạo đột phá.

Một số nhà sản xuất công cụ chip của Trung Quốc như Naura nổi lên như những người chơi quan trọng trong nỗ lực cắt giảm lệ thuộc vào máy móc nhập khẩu. Naura Technology Group đã tiến hành nghiên cứu sơ bộ về các hệ thống in thạch bản kể từ tháng 3 sau khi thiết lập một chương trình đặc biệt vào tháng 12/2023, theo các nguồn tin của SCMP. Công ty yêu cầu một nhóm nhỏ các kỹ sư nghiên cứu về các hệ thống in thạch bản, vượt ra ngoài chuyên môn truyền thống về khắc và lắng đọng phim.

Dù vậy, phát ngôn viên của Naura bác thông tin này.