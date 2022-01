Trung Quốc chính thức ra mắt ví nhân dân tệ điện tử

Một người dân Tô Châu sử dụng nhân dân tệ điện tử trong giai đoạn thí điểm. (Ảnh: Orange Wang)



Trước đó, phiên bản dùng thử của ứng dụng tiền điện tử này chỉ có thể tải về với các đường link riêng tư và hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, sang phiên bản mới nhất, những người dùng mới đăng ký sẽ bị giới hạn bởi vị trí địa lý, tùy thuộc vào các thành phố có nằm trong chương trình thử nghiệm đồng nhân dân tệ kỹ thuật số hay không.

Các thành phố có thể sử dụng bao gồm: Thẩm Quyến, Tô Châu, Hùng An, Thượng Hải, Hải Nam, Trường Sa, Tây An, Thanh Đảo và Đại Liên, cũng như các địa điểm diễn ra thế vận hội mùa đông năm nay do Bắc Kinh tổ chức.