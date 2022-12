Trung Quốc bỏ 143 tỷ USD hậu thuẫn ngành công nghiệp chip cạnh tranh với Mỹ

2 phút trước Ăn ngon - Sống khỏe

Theo trang Eat this not that, một số loại thực phẩm và đồ uống ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng, gây sâu răng. Nếu không được điều trị, sâu răng có thể dẫn đến nhiễm trùng, đau nhức và thậm chí là mất răng.