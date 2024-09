Trung Quốc bất ngờ phát tiền cho người dân, chuyện gì đang xảy ra?

Chính phủ Trung Quốc sắp phát trợ cấp bằng tiền mặt cho nhóm người yếu thế. Trước đó, các chuyên gia đã kêu gọi Trung Quốc thực hiện nhiều biện pháp hơn để thúc đẩy tiêu dùng ảm đạm. Trung Quốc thông báo sẽ hỗ trợ tiền mặt cho người nghèo trước lễ Quốc khánh 1/10. Thông báo này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) công bố một loạt biện pháp để kích thích nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Ngày 25/9, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ sẽ phát tiền trợ cấp cho người nghèo, trẻ mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn thể hiện sự quan tâm của chính phủ nước này đối với những người gặp khó khăn. Giá trị khoản trợ cấp này không được tiết lộ. Tuy nhiên, tiền sẽ được phát trước ngày 1/10, thời điểm Trung Quốc bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài một tuần. Bắc Kinh yêu cầu các cơ quan phụ trách tài chính và xã hội ưu tiên thực hiện sáng kiến này, đảm bảo thực hiện trợ cấp đúng hạn. Cùng lúc đó, Xinhua cũng đưa tin chính phủ đã chỉ đạo cung cấp một số phúc lợi an sinh xã hội cho những sinh viên tốt nghiệp đại học chưa tìm được việc làm sau 2 năm ra trường. Giá trị khoản trợ cấp này không được tiết lộ (Ảnh: AFP). PBOC cũng vừa thông báo nới lỏng tiền tệ cùng nhiều chính sách hỗ trợ bất động sản, nhằm vực dậy nền kinh tế. Với vai trò quan trọng của Trung Quốc trong khu vực, động thái của PBOC nhận được sự quan tâm lớn của giới quan sát thị trường châu Á. Ông Pan Gongsheng, Thống đốc PBOC, cho biết sẽ giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho các ngân hàng thêm 50 điểm cơ bản (0,5%). Lãi suất với các khoản cho vay mua nhà cũng hạ bình quân 0,5%. Điều này sẽ góp phần xoa dịu gánh nặng cho các hộ gia đình, nhưng có thể gây ra lo ngại về lợi nhuận ngân hàng. Một số loại lãi suất tiết kiệm và cho vay khác cũng được điều chỉnh thời gian tới. Thống đốc PBOC cho biết họ vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục nới lỏng chính sách, gồm hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc năm nay. Ông Huang Yiping, thành viên ủy ban chính sách tiền tệ của PBOC, cũng kêu gọi chính phủ tăng cường chi tiêu để khắc phục tình trạng tiêu dùng trì trệ. Ông lập luận rằng biện pháp phát tiền trực tiếp cho các hộ gia đình sẽ thúc đẩy chi tiêu, còn sự tập trung thái quá vào chính sách tài khóa có thể kìm hãm nền kinh tế. Gần đây, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm hơn kỳ vọng, do khủng hoảng bất động sản kéo dài và người tiêu dùng lo ngại về việc làm. Các số liệu kinh tế tháng 8 đều không đạt dự báo, khiến giới chức bị thúc giục tung thêm chính sách kích thích. Năm nay, Bắc Kinh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế quanh 5%. Tuy nhiên, nhiều tổ chức tài chính lớn trên thế giới như Goldman Sachs, Nomura, UBS, Bank of America... gần đây đã hạ dự báo GDP của nước này xuống 4,6-4,8%. "Các chính sách này được đưa ra hơi muộn, nhưng còn hơn là không có. Khi lãi suất thực cao, niềm tin tiêu dùng yếu và thị trường bất động sản chưa hồi sinh, Trung Quốc cần hạ lãi suất", ông Gary Ng, nhà kinh tế học cấp cao tại công ty tài chính Natixis, nhận định với AP.