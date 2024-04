Trung Quốc bao mua, một loại củ của Việt Nam nhắm mục tiêu thu 2 tỷ USD

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 3 vừa qua, Việt Nam xuất khẩu 314.900 tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, thu về 142,1 triệu USD, tăng mạnh 45,1% về lượng và tăng 47,6% về giá trị so với tháng trước đó. Còn so với tháng 3 năm ngoái, xuất khẩu sắn tăng 14,7% về lượng và tăng 35,5% về giá trị.

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 944.930 tấn, giá trị lên tới 430,44 triệu USD, tuy giảm 3,3% về lượng nhưng tăng 15,6% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 3, giá xuất khẩu bình quân ở mức 451,3 USD/tấn, tăng 1,7% so với tháng 2/2024 và tăng 18,2% so với tháng 3/2023. Tính chung 3 tháng đầu năm nay, giá xuất khẩu bình quân của nhóm hàng này đạt 455,5 USD/tấn, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2023.