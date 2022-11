Trung Quốc báo cáo tỷ lệ mắc Covid-19 hàng ngày cao kỷ lục

Mặc dù số ca mắc bệnh tương đối thấp so với con số toàn cầu, nhưng ngay cả những đợt bùng phát nhỏ ở Trung Quốc cũng thường khiến các quận và thành phố phải đóng cửa. Tuần này, các nhà chức trách Trung Quốc đã báo cáo ca tử vong đầu tiên do Covid-19 sau 6 tháng, nâng tổng số người thiệt mạng do Covid-19 lên 5.232.

Một số hình ảnh về tình hình Covid-19 tại Trung Quốc: