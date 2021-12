Trung Quân, Văn Mai Hương hát live trực tuyến như 'nuốt đĩa'

Khác những số trước, Phòng trà online số 4 diễn ra tại Hà Nội là chương trình thuần túy trực tuyến. Trung Quân và Văn Mai Hương đã hát mà không có khán giả, thậm chí là khách mời, xem trực tiếp.

Đêm nhạc chủ đề Đêm Giáng sinh ngọt ngào diễn ra vào đúng tối 25/12. Hai ca sĩ đã thể hiện những bài Giáng sinh "kinh điển" như We wish you a merry Christmas, I'll home for Christmas, Santa Claus is coming to town, Rockin' around the Christmas tree và The Christmas song trong tiết trời se lạnh ở một công viên.