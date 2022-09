Trung Quân lần đầu hóa drag queen, 'một 9 một 10' với Thanh Duy

Your browser does not support the video tag.

Trích đoạn tiết mục biểu diễn giữa Thanh Duy và Trung Quân.

Your browser does not support the video tag.

Phần trò chuyện duyên dáng và hài hước của cả hai được khán giả ủng hộ.

Nam ca sĩ chia sẻ vào cuối show: “Thanh Duy đã chuẩn bị show này trong suốt 3 tháng không ngừng nghỉ. Tất cả mọi người trong ekip đã giúp Thanh Duy sống và thăng hoa với con đường mà mình đã chọn. Điều mà Duy cảm thấy hài lòng nhất đó chính là sự nhiệt tình của ekip và mọi người xung quanh, họ đã yêu thương và ủng hộ Duy, giúp Duy biến giấc mơ này thành sự thật. Họ đã thâu đêm suốt sáng vì Duy, Duy rất biết ơn”.

Thanh Hòa

Theo VietNamNet