Trung Quân hợp tác Kevin Khánh khiến Khởi My làm khách mời bất đắc dĩ

Góp phần vào sự thành công của Live Concert 1589 không thể không nhắc đến sự góp mặt của những ca sĩ khách mời. Đây đều là những nghệ sĩ có mối quan hệ thân thiết đặc biệt với Trung Quân là Diva Hà Trần, Thùy Chi, Khởi My. Trong đó Khởi My là khách mời "bất đắc dĩ".



Diva Hà Trần xuất hiện đầy quyền lực với trang phục mang cảm hứng “phượng hoàng lửa”, cả hai đã song ca "Sắc Màu" và "Góc Tối", đều là hai ca khúc mang dấu ấn của diva.



Xuất hiện đầy dịu dàng, nền nã, Thùy Chi khoe giọng hát nội lực kết hợp tuyệt vời với Trung Quân trong 2 bản hit "Chưa Bao Giờ" - "Giữ Em Đi".

Cụ thể ở gần cuối chương trình, Trung Quân đã gọi tên Khởi My để xem bạn thân có đang tham dự show diễn này của mình hay không. và đã yêu cầu cô tiến lên sân khấu cùng với mình.

Clip Trung Quân mời Khởi My song ca bất ngờ trong chương trình.

Sau màn tương tác, giao lưu hài hước Trung Quân đã đề nghị Khởi My song ca cùng với mình ngay trên sân khấu. Khởi My viện cớ không có in-ear phù hợp nhưng nữ ca sĩ đã bị bất ngờ khi thấy Trung Quân đưa ra tai nghe cá nhân của chính bản thân. Đến lúc này Trung Quân mới tiết lộ anh đã "thông đồng" với Kelvin Khánh để có được thiết bị này.