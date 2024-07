Trứng mua về đừng cho tủ lạnh, làm theo 2 cách này để vài tháng không hỏng

Gạo sẽ tạo môi trường khô ráo, chống vi khuẩn. (Ảnh: Sohu)

Lưu ý khi bảo quản trứng



Để kéo dài hạn sử dụng của trứng, bạn cần lưu ý cách làm sạch khi mua về. Nhiều người rửa trứng bằng nước khiến nước ngấm vào quả trứng, rút ngắn thời hạn sử dụng của chúng. Nguyên nhân là trên bề mặt trứng có một lớp bảo vệ tự nhiên, được gọi là lớp biểu bì, có thể ngăn chặn sự xâm nhập của không khí và vi khuẩn, đồng thời duy trì độ ẩm và chất dinh dưỡng bên trong. Việc rửa bằng nước sẽ phá hủy lớp bảo vệ này, khiến trứng dễ bị hỏng hơn.

Phương pháp đúng là lau sạch vỏ trứng bằng khăn ẩm. Nếu có vết bẩn khó loại bỏ, bạn đừng dùng lực quá mạnh vì có thể làm hỏng lớp biểu bì. Lau xong, hãy đặt chúng vào khay đựng trứng hoặc hộp đựng khác theo nguyên tắc đầu nhỏ ở dưới, đầu to ở trên Lý do là phần đầu to có một lớp khí, có thể thích ứng với tác động của sự thay đổi nhiệt độ và áp suất lên quả trứng. Cách này sẽ giúp trứng giữ được màu sắc và hương vị thơm ngon.

Nếu bạn chọn cách trữ trứng trong tủ lạnh, nên để chúng cách xa các thực phẩm khác để tránh bị ảnh hưởng bởi mùi hôi hoặc vi khuẩn. Trứng bảo quản trong tủ lạnh cũng nên được ăn càng sớm càng tốt và thường xuyên kiểm tra xem có bị hư hỏng không.

Theo VTC