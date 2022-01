Trưng cầu giám định tâm thần tài xế gây tai nạn liên hoàn ở Bình Định

Your browser does not support the audio element.

Tối 31/12, lãnh đạo Công an tỉnh Bình cho biết, Công an thị xã An Nhơn đang khẩn trương điều tra nguyên nhân, khám nghiệm hiện trường để củng cố hồ sơ khởi tố vụ tai nạn giao thông khiến 2 người chết, 16 người bị thương vào chiều 30/12.