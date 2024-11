Trump giành ưu thế sớm trong cuộc đua vào Nhà Trắng, giá Bitcoin tiến sát mốc 75.000 USD

Thị trường tiền mã hóa đang rất sôi động khi ông Donald Trump vượt lên dẫn trước trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024. Theo kết quả kiểm phiếu tính đến 09:30 AM ngày 06/11 (giờ Việt Nam), ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa là Donald Trump đang giành ưu thế sớm trong cuộc bầu cử, khiến thị trường tiền mã hóa phấn khích. Cụ thể, thống kê của CNN cho biết ông Trump đã giành được đến 154 phiếu đại cử tri so với con số chỉ 30 của đối thủ là bà Kamala Harris, nhờ áp đảo tại các bang “thành trì” của Đảng Cộng hòa tại khu vực miền Nam và Trung nước Mỹ như Florida, Texas,… Ưu thế sớm của ông Trump cũng là đủ để tác động lên thị trường tiền mã hóa, lĩnh vực mà rất muốn Trump trở lại với ghế Tổng thống để hiện thực hóa những cam kết ủng hộ mà ứng viên này trước đó đã đưa ra trong quá trình vận động tranh cử. Giá Bitcoin trong sáng ngày 06/11 đã tăng vọt theo từng cập nhật kết quả kiểm phiếu ở các bang. Khoảng 7h hôm nay, Bitcoin (BTC) đột ngột nhảy vọt, đồ thị dựng thẳng đứng. Chưa đầy một giờ sau, thị giá lên sát 71.500 USD, tức tăng hơn 3% chỉ trong vài chục phút. Đến khoảng 9h, tiền số lớn nhất thế giới khởi động nhịp tích lũy mới. Thị giá nhảy một mạch lên trên 73.000 USD vào khoảng 9h50, cao hơn khoảng 7,6% so với cùng kỳ hôm qua. Hiện tại, Bitcoin chỉ còn cách mức kỷ lục chưa tới 1%. Tiền số này từng đạt đỉnh hơn 73.750 USD hồi giữa tháng 3. Đến khoảng hơn 10h, Bitcoin đã vượt qua mốc 74.000 USD, tiến sát mức 75.000 USD. Thậm chí trên sàn OKX giá Bitcoin đã vượt mốc 75.000 USD. Các đồng tiền số khác cũng hưởng ứng. Ethereum tích lũy gần 7% lên hơn 2.560 USD. Mức tăng 5-6% được ghi nhận ở Binance Coin và XRP. Trong khi đó, thị trường chứng kiến nhiều mã token tăng trên 10% như Solona hay Dogecoin.