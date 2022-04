Trùm xã hội đen Cường 'Quắt' ở Thái Bình sa lưới

Sáng 29/4, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết, cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Thái Thụy đã triệt xoá băng nhóm xã hội đen do Phạm Minh Cường (tức Cường "Quắt") cầm đầu hoạt động trên địa bàn huyện Thái Thuỵ (Thái Bình).

Đồng thời, lực lượng công an cũng bắt giữ, khám xét trụ sở công ty, nơi ở của Cường cùng nhiều đàn em, thu giữ tang vật, tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.