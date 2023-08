Trùm buôn lậu Mười Tường cùng 24 đồng bọn lĩnh án

Chiều 13/8, HĐXX TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) 23 năm tù.

Bị cáo Phạm Tấn Lộc (SN 1986) 13 năm tù; Mai Thị Ngọc Phấn (SN 1979) 10 năm tù. Bị cáo Hạnh, Lộc, Phấn đều bị xử phạt tù về tội “Buôn lậu” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Nhóm bị cáo là chủ các tiệm vàng gồm: Trần Thị Tuyết Vân (SN 1966, tiệm vàng Vân An) 8 năm tù; Trần Thị Thảo Trang (SN 1971, tiệm vàng Thảo Kim Thành) 10 năm tù; Trương Thái Nguyên (SN 1980, tiệm vàng Trương Hưng) 10 năm tù; Dương Công Cường (SN 1950) 7 năm tù; Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (SN 1989, tiệm vàng Kim Ngọc Mai) 7 năm tù, cùng về tội “Buôn lậu”. Riêng Trương Văn Liêm (SN 1966, tiệm vàng Trương Liêm) bị tuyên 3 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) nhận mức án 23 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 6 -12 năm tù cùng về tội “Buôn lậu”. Các bị cáo tại tòa. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) bị cáo buộc có vai trò thuê, điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền USD sang Campuchia và nhận vàng đem về Việt Nam. Quá trình điều tra xác định, các bị cáo Trần Thị Thảo Trang (tiệm vàng Thảo Kim Thành), Nguyễn Thị Tuyết Vân (tiệm vàng Vân An), Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (tiệm vàng Kim Ngọc Mai), Trương Văn Liêm (tiệm vàng Trương Liêm), Trương Thái Nguyên (tiệm vàng Trương Hưng) và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia để mua vàng của Tuốt, Hía, Pha Na (sống tại Campuchia, không rõ họ, tên, địa chỉ cụ thể) chuyển về Việt Nam. Tuốt, Hía, Pha Na thuê Nguyễn Thị Kim Hạnh vận chuyển USD và vàng giao cho Tuyết Vân, Nghĩa, Cường và Nguyên; sau đó giao lại cho Trang. Ký hiệu trên mỗi gói tiền USD, vàng được quy ước riêng tương ứng với từng tiệm vàng. Tiền công vận chuyển mỗi 100.000 USD là 70 USD, mỗi kg vàng là 15 USD. Để vận chuyển tiền USD, vàng qua lại biên giới, Hạnh thuê và phân công bị cáo Phấn, Lộc trực tiếp liên hệ với Nguyên, Cường, Tuyết Vân, Nghĩa nhận tiền USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển. Lộc, Bạch Vân kiểm đếm số lượng tiền USD, vàng rồi cùng các bị cáo khác vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng vận chuyển về nhà của Hạnh để giao lại các tiệm vàng. Một nhóm đối tượng khác được phân công cảnh giới đường đi. Quá trình điều tra xác định, các bị cáo thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia để mua vàng chuyển về Việt Nam, tổng cộng gần 51 kg vàng có giá trị hơn 71 tỷ đồng. (Nguồn: Báo Công an Nhân dân)