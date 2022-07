Trùm buôn lậu 200 triệu lít xăng chi tiền "khủng" mua chuộc nhiều cán bộ

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Bộ Công an và công an địa phương liên quan, đồng loạt khám xét nhiều địa điểm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và bắt giữ nhiều người trong đường dây tội phạm này tại tỉnh Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng tàu, TPHCM…

Quá trình điều tra xác định đường dây buôn lậu do "ông trùm" Phan Thanh Hữu cầm đầu, tổ chức. Theo tài liệu điều tra, từ tháng 3/2020 đến ngày 6/2/2021, bị can Hữu cùng đồng phạm đã buôn lậu gần 200 triệu lít xăng RON 95III, trong đó có 2,5 triệu lít chưa kịp tiêu thụ. Tổng giá trị hàng hóa nhập lậu là 2.795 tỷ đồng và thu lợi bất chính 105 tỷ đồng.

Công an tỉnh Đồng Nai đã trưng cầu giám định mẫu xăng thu được trong quá trình khám xét. Kết quả cho thấy loại xăng này có chứa MTBE (Methyl Tert-Butyl Ether) vượt ngưỡng quy định, có khả năng làm giảm tuổi thọ động cơ và gây ô nhiễm môi trường. Các mẫu xăng giám định đều làm giả xăng A95.