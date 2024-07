Trục xuất 2 người nước ngoài vẽ bậy ở trung tâm TP.HCM

Còn E.P. cho biết ngày 19/7, qua mạng xã hội anh ta quen biết với T. Sau khi trò chuyện biết cùng chung sở thích nên chiều tối 22/7 cả hai hẹn gặp nhau đi uống bia và cùng đến số 13-15 Phó Đức Chính để vẽ graffiti lên cửa cuốn.

Kiểm tra điện thoại di động của T.T., lực lượng chức năng ghi nhận tài khoản instagram của anh có tới 2.000 lượt theo dõi, có đăng nhiều hình ảnh liên quan đến graffiti tại nhiều quốc gia khác nhau như Hàn Quốc, Indonesia và Việt Nam...

Công an Quận 1 xác định, hành vi phun sơn, vẽ bậy tại nơi công cộng, gây ảnh hưởng đến dư luận quần chúng cũng như mỹ quan TP.HCM. Do đó, Công an Quận 1 đã quyết định xử lý nghiêm để răn đe.

Đồng thời đơn vị cũng yêu cầu hai người này khắc phục hậu quả đã gây ra bằng cách xóa hết các hình vẽ bậy trên cửa cuốn và các bức tường ở nơi công cộng.