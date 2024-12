Trực tiếp tuyển Singapore 0-2 tuyển Việt Nam (H2): Xuân Son ghi bàn

Trực tiếp bóng đá Singapore vs Việt Nam, vòng bán kết ngày 26/12/2024 - tường thuật trực tiếp trận Singapore đấu với Việt Nam lúc 20h00 hôm nay Liên tục cập nhật: Phút 90+13: Xuân Son ghi bàn Từ quả phạt góc, Xuân Son đệm bóng cận thành nâng tỉ số lên 2-0 cho tuyển Việt Nam Phút 90+10: Tiến Linh thực hiện thành công Tiến Linh dứt điểm chính xác mở tỉ số 1-0 Phút 90+9: Tuyển Việt Nam được hưởng 11m Hàng phòng ngự và thủ môn của Singapore mắc lỗi, để bóng chạm tay, tuyển Việt Nam được hưởng 11m Phút 90+4: Hoàng Đức căng ngang khung thành Đáng tiếc, không có cầu thủ nào ở trong để dứt điểm Phút 90: Hiệp 2 có 10 phút bù giờ Phút 89: Trọng tài từ chối bàn thắng Sau nhiều phút kiểm tra, trọng tài chính người Hàn Quốc từ chối bàn thắng của Xuân Son khi cho rằng chân sút bên phía tuyển Việt Nam để bóng chạm tay. HLV Kim Sang Sik phản ứng quá mạnh và bị nhận thẻ vàng Phút 82: Xuân Son đưa bóng vào lưới Singapore Xuân Son dứt điểm rất đẹp, nhưng trọng tài đang check VAR vì cho rằng bóng chạm tay chân sút tuyển Việt Nam trước khi dứt điểm Phút 80: Trọng tài đang check VAR Tấn Tài phạm lỗi với một cầu thủ Singapore, trọng tài đang check 11m Rất may, trọng tài không cho Singapore quả 11m Phút 76: Tiến Linh suýt có siêu phẩm Nhận thấy thủ môn Singapore lên cao, Tiến Linh ở khoảng cách 50m dứt điểm nhưng đáng tiếc lại chệch khung thành Phút 74: Xuân Son bỏ lỡ Từ đường tạt vào, Xuân Son khống chế bóng hơi lỗi khiến bóng đi hết đường biên ngang Phút 71: Tuyển Việt Nam thay người cuối cùng Văn Vĩ vào thay Khuất Văn Khang Phút 68: Đình Triệu cứu thua không tưởng Pha phá bóng không tốt của Tấn Tài để bóng tới chân một cầu thủ Singapore. Pha dứt điểm nhanh, căng của Taufik tưởng chừng đi vào lưới, nhưng Đình Triệu tung người đấm bóng qua xà ngang cứu thua trong gang tấc Phút 62: Vĩ Hào bỏ lỡ cơ hội Vĩ Hào phá bẫy việt vị băng xuống đối mặt với thủ môn nhưng dứt điểm đi ra ngoài.

Đáng tiếc, phía trong Xuân Son đang đợi nhưng không nhận đường chuyền của Vĩ Hào Phút 61: Lưới của tuyển Việt Nam đã rung lên Tuy nhiên, trước đó cầu thủ Singapore đã ở thế việt vị Phút 60: Tuyển Việt Nam có sự thay đổi người Tiến Linh, Ngọc Tân vào thay cho Thanh Bình và Quang Hải Phút 55: Trọng tài đang check VAR Trọng tài chính người Hàn Quốc đang xem lại tình huống phạm lỗi của một cầu thủ Singapore với Quang Hải. Tuy nhiên, sau đó không có gì xảy ra 21h03: Hiệp 2 bắt đầu Tuyển Việt Nam thay 2 cầu thủ, Duy Mạnh, Tấn Tài vào sân, những người rời sân là Bùi Tiến Dũng và Tiến Anh rời sân Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 0-0 Trận đấu thứ 5 liên tiếp, tuyển Việt Nam không ghi bàn trong hiệp đấu đầu tiên. Riêng trận đấu này, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik không cho thấy sự vượt trội đối với Singapore. Phút 45: Hiệp 1 có 2 phút bù giờ Phút 40: Vĩ Hào dứt điểm Hàng thủ Singapore mắc sai lầm, Vĩ Hào đoạt được bóng anh chơi cá nhân khi quyết định dứt điểm từ xa bị thủ môn chủ nhà bắt gọn thay vì chuyền bóng cho Xuân Son. Phút 37: Cơ hội Quang Hải lốp bóng cho Xuân Son băng xuống, trước sự đeo bám của hậu vệ Singapore anh quyết định dứt điểm bằng chân trái đưa bóng đi ra ngoài. Tuy nhiên, nếu bóng vào lưới cũng không được công nhận vì trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị. Phút 31: Tuyển Việt Nam lấy lại thế trận Tình huống cố định của tuyển Việt Nam bên cánh trái gây ra sóng gió cho khung thành Singapore. Vĩ Hào dứt điểm khiến thủ môn Mahbud giật mình nhưng sau đó anh vẫn làm chủ tình hình. Phút 21: Đình Triệu suýt đốt lưới nhà Từ đường chuyền về của Xuân Mạnh, Đình Triệu lóng ngóng và phá bóng, bóng xoáy ngược suýt đi vào lưới nhà. Singapore được hưởng quả phạt góc thứ 5. Sau đó, tiếp tục có sóng gió về phía khung thành đội khách Phút 20: Xuân Son suýt tạo ra siêu phẩm Xuân Son khống chế bóng và tung cú xe đạp chổng ngược đưa bóng chạm xà ngang khung thành. Nhưng đáng tiếc, chân sút bên phía tuyển Việt Nam lại việt vị Phút 13: Singapore đang tạo ra nhiều pha sóng gió về phía khung thành tuyển Việt Nam Đội chủ nhà có tới 64% thời gian kiểm soát bóng so với tuyển Việt Nam Thủ thành Đình Triệu vừa vất vả đẩy bóng sau các tình huống phạt góc, bóng bổng từ đội chủ nhà Phút 9: Thanh Bình đưa bóng vào lưới Từ quả phạt góc của Quang Hải, sau pha hỗn loạn, Thanh Bình đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận vì lỗi việt vị Phút 8: Tuyển Việt Nam được hưởng quả phạt góc đầu tiên Phút 3: Văn Khang dứt điểm Tuy nhiên, cú dứt điểm lại đi ra ngoài Phút 1: Singapore chơi khá chủ động và đang có những phút đầu ép sân 20h00: Trận đấu bắt đầu Tuyển Việt Nam giao bóng trước 19h55: Hai đội chuẩn bị ra sân làm các nghi lễ trước trận đấu Ảnh: VietNamNet 19h30: Hai đội ra sân khởi động 19h00: CĐV Việt Nam tới sân cổ vũ - Ảnh: VietNamNet 18h35: Singapore công bố đội hình xuất phát: 18h30: Đội hình xuất phát tuyển Việt Nam Nguyễn Filip, Tiến Linh dự bị... Tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2024 (AFF Cup 2024) sẽ mặc trang phục toàn trắng, trong khi đó đội chủ nhà Singapore mang trang phục toàn đỏ Xuân Son là niềm hy vọng của tuyển Việt Nam Kết quả đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Singapore Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Nguyễn Đình Triệu, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh, Trương Tiến Anh, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hoàng Đức, Quang Hải, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Xuân Son, Đinh Thanh Bình