Trực tiếp chung kết ASEAN Cup 2024 Thái Lan 1 - 1 Việt Nam: Hiệp 2 bắt đầu

Trọng tài Ko Hyung Jin thổi còi cho trận đấu bắt đầu hiệp 2. Phút 57: Thành Chung cứu thua ngoạn mục Thái Lan tấn công liên tục. Thủ môn Đình Triệu đẩy bóng ra đúng tầm lao xuống của cầu thủ Thái Lan, cú dứt điểm ngay sau đó bị Thành Chung nhoài người cứu thua, bóng ra ngoài. Phút 50: Tuấn Hải dứt điểm không thành Tuyển Việt Nam tổ chức tấn công. Tuấn Hải vuốt bóng vào góc xa nhưng bóng đi quá cao. Phút 46: Hiệp 2 bắt đầu Tuyển Thái Lan giao bóng. Phút 45+ 7: Hiệp 1 kết thúc Trọng tài Ko Hyung Jin thổi còi kết thúc hiệp 1. Tỉ số là 1-1. Tỉ số chung cuộc lúc này là 3-2 nghiêng về Việt Nam. Phút 41: Đình Triệu cứu thua Cầu thủ Thái Lan dứt điểm không mạnh từ bên phải, trong vòng cấm địa, Đình Triệu đã chọn đẩy bóng. Sau đó, các cầu thủ Việt Nam đã kịp hỗ trợ phá bóng. Phút 39: Văn Thanh cứa lòng vọt xà Văn Thanh nhận bóng ở bên phải, anh đảo bóng từ chân phải sang trái và dứt điểm ở khu vực đầu vòng cấm địa, bóng đi vọt xà. Phút 33: Xuân Son chấn thương rời sân, Tiến Linh vào thay Từ pha nỗ lực đưa bóng vào sân, Xuân Son bị chấn thương phải ra sân. HLV Kim Sang Sik đưa Tiến Linh vào thay. Hình ảnh qua camera cho thấy Xuân Son rất đau đớn, chấn thương có chiều hướng nặng. Phút 27: VÀO OOOOO Ngay trước vòng 16m50 đội nhà, Doãn Ngọc Tân lúng túng chuyền bóng vào đúng vị trí của Davis, tung chân vuốt bóng vào góc xa khung thành Đình Triệu, san bằng tỉ số 1-1. Phút 20: Thái Lan gây sức ép, hàng thủ Việt Nam đứng vững Thái Lan liên tiếp tổ chức tấn công ngay sau bàn thua. Hàng phòng ngự áo đỏ vẫn đang tổ chức phòng ngự kín kẽ khiến chủ nhà vẫn chưa có được pha dứt điểm nào đưa bóng đi trúng đích. Phút 11: Doãn Ngọc Tân và Weerathep cùng nhận thẻ vàng Doãn Ngọc Tân truy cản khiến Weerathep ngã xuống đất, cầu thủ Thái Lan tức giận ôm cổ Ngọc Tân vật xuống đất. Trọng tài Ko Hyung Jin rút thẻ vàng cho cả hai. Phút 7: VÀOOOOO... Từ quả đá phạt từ sân nhà của Xuân Mạnh, bóng đập đất qua đầu trung vệ Khemdee, Tuấn Hải luồn ra sau đưa bóng qua tầm với thủ môn Thái Lan vào lưới. 1-0 cho Việt Nam. Phút 4: Tuấn Hải nhận thẻ vàng Tuấn Hải vào bóng quyết liệt với Khemdee. Trọng tài rút thẻ vàng với số 10 của tuyển Việt Nam. Số 4 của Thái Lan đã bị đau và các nhân viên y tế phải vào sân. 20h00: Trận đấu bắt đầu Trọng tài Ko Hyung Jin (Hàn Quốc) thổi còi bắt đầu trận đấu. Việt Nam giao bóng trước. Việt Nam vẫn mặc trang phục màu đỏ truyền thống, trong khi chủ nhà Thái Lan mặc trang phục màu xanh. 19h54: Lễ chào cờ và quốc ca Tổ trọng tài do ông Ko Hyung Jin (Hàn Quốc) cầm còi chính cùng hai đội ra sân làm lễ chào cờ. Trọng tài Ko Hyung Jin sinh năm 1982, từng làm nhiệm vụ ở nhiều trận đấu của châu Á cũng như Đông Nam Á. Ông Ko Hyung Jin là người cầm còi trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Trận đấu này đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2. 19h45: Hai đội chuẩn bị ra sân Vào lúc này, hai đội đã kết thúc phần khởi động để trở lại phòng thay đồ, thay đổi trang phục và chuẩn bị ra sân. 19h10: Cầu thủ hai đội ra sân khởi động Ảnh: Vietnamnet 19h07: Thái Lan công bố đội hình xuất phát 18h45: Tuyển Việt Nam công bố đội hình xuất phát So với trận lượt đi, HLV Kim Sang Sik chỉ thay 1 vị trí khi Tuấn Hải đá chính 17h00: Khán giả hai đội bắt đầu vào sân. Thông tin trước trận Vào lúc 20h00 tối nay (5.1), tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Thái Lan trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 diễn ra trên sân vận động Rajamangala. Lợi thế đang thuộc về thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik khi trước đó đã đánh bại "Voi chiến" ở trận chung kết lượt đi (2.1) trên sân Việt Trì, Phú Thọ. Do vậy, chỉ cần một kết quả hòa hoặc thắng trong trận đấu tới, tuyển Việt Nam sẽ nâng cúp vô địch.