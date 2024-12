Trực tiếp bóng đá tuyển Việt Nam 4-1 Lào (H2): Bàn thua đáng tiếc

Trực tiếp bóng đá AFF Cup 2024 tuyển Việt Nam đấu với Lào thuộc khuôn khổ bảng B lúc 20h00 hôm nay (9/12). Liên tục cập nhật: Phút 98: Văn Toàn dứt điểm không chính xác Phút 95: Tuyển Lào rút ngắn tỉ số Bouphachan không mắc lỗi trên chấm 11m, rút ngắn tỉ số xuống cho đội chủ nhà Phút 94: Tuyển Lào được hưởng 11m Sau ít phút check VAR, trọng tài cho tuyển Lào được hưởng quả phạt 11m Phút 90: Đình Triệu mắc lỗi Thủ thành của tuyển Việt Nam đưa bóng lên, khiến Duy Mạnh và cầu thủ đội chủ nhà va chạm. Trọng tài đang check VAR Phút 85: Tuyển Việt Nam thay người Hồ Tấn Tài thay cho Tiến Anh Phút 83: Văn Vĩ nâng tỉ số Từ đường phạt góc của Quang Hải, bóng dội ra đúng tầm chân Văn Vĩ, cầu thủ của Nam Định dứt điểm căng nâng tỉ số lên 4-0 Phút 69: Văn Toàn nâng tỉ số lên 3-0 Từ sai lầm của hàng thủ Lào, Quang Hải cướp bóng và chuyền đẹp để Văn Toàn đối mặt nâng tỉ số Phút 63: Tiến Linh nâng tỉ số Từ sai lầm của hậu vệ đội chủ nhà, Tiến Linh cướp bóng và dứt điểm chính xác nâng tỉ số lên 2-0 Phút 60: Tuyển Việt Nam thay người, Tuấn Hải, Quang Hải, Văn Toàn vào sân thay cho Hai Long, Vĩ Hào, Ngọc Tân Phút 58: Tuyển Việt Nam mở tỉ số Từ đường chuyền của Bùi Tiến Dũng, Hai Long chạy chỗ đẹp mắt và dứt điểm 1 chạm mở tỉ số cho tuyển Việt Nam Phút 55: Duy Mạnh chuyền bóng đẹp cho Vĩ Hào đánh đầu, nhưng thủ môn Lào bay người cứu thua 21h03: Hiệp 2 bắt đầu Tuyển Việt Nam thay người, Văn Vĩ thay cho Khuất Văn Khang Phút 45+3: Hiệp đấu đầu tiên kết thúc Tuyển Việt Nam chơi ép sân, nhưng cơ hội rõ nét hoặc lối chơi vẫn chưa rõ ràng. Phút 45+2: Từ quả treo bóng vào vòng cấm ĐT Lào, Tiến Linh thoát xuống đánh đầu cận thành nhưng bóng đi vọt xà ngang. Phút 45: Hiệp 1 có 2 phút bù giờ Phút 35: Văn Khang tạt bóng từ cánh trái thuận lợi nhưng Hai Lòng đệm bóng đi vọt xà ngang. Sau đó cơ hội được trao cho Tiến Linh nhưng tiền đạo của này chậm một nhịp để hậu vệ Lào cản phá kịp thời. Phút 28: Tiến Linh tranh chấp với hai cầu thủ Lào, cơ hội mở ra cho Hai Long. Tiền vệ của Hà Nội FC thực hiện pha cứa lòng đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành chủ nhà. Phút 27: Trọng tài đang check VAR cho tuyển Việt Nam Tuy nhiên, không có điều gì xảy ra sau đó Phút 22: Pha tấn công bên cánh trái của ĐT Lào, đường căng ngang vào để Chony Wenpaserth dứt điểm đưa bóng đi không trúng đích. Phút 18: Đến lượt Hoàng Đức cảnh báo khung thành của ĐT Lào với pha tì đè rồi dứt điểm chân trái, bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của thủ môn Xaysavath. Phút 16: Các học trò của HLV Kim Sang Sik đang tổ chức ép sân đối với chủ nhà. Bùi Vĩ Hào vừa có pha bật nhảy đánh đầu nhưng chưa thể có bàn mở tỷ số. Phút 10: Từ quả phạt góc của đồng đội, Bùi Tiến Dũng đánh đầu chiến thuật để Duy Mạnh đẩy bóng ra cho đồng đội. Tiếc rằng pha kết thúc của một cầu thủ áo trắng đưa bóng đúng vào vị trí mà thủ môn của Lào đã chọn sẵn. Phút 3: Vĩ Hào bỏ lỡ Từ pha tạt bóng của Tiến Anh, Vĩ Hào đánh đầu cận thành nhưng đi đúng người thủ môn tuyển Lào. Sau đó, tuyển Việt Nam được hưởng quả phạt góc đầu tiên 20h00: Hiệp 1 bắt đầu, đội chủ nhà giao bóng trước 19h55: Hai đội ra sân làm thủ tục chuẩn bị cho trận đấu 19h15: Các cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu Khuất Văn Khang. Ảnh: Hữu Hà Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng. Ảnh: Hữu Hà 18h30: Các CĐV đang tới sân cổ vũ cho tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang Sik Các CĐV tới sân cổ vũ cho thầy trò HLV Kim Sang Sik. Ảnh: Hữu Hà 18h15: Tuyển Việt Nam công bố đội hình xuất phát: Tuyển Việt Nam: Đình Triệu, Thành Chung, Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Trương Tiến Anh, Hoàng Đức, Hai Long, Ngọc Tân, Văn Khang, Vĩ Hào, Tiến Linh Lào: Xaysavath Xaysavath, Bouphachan Bounkong, Phouthavong Sangvilay, Anantaza Siphongphan, Phetdavanh Somsanid, Chanthavixay Khounthumphone, Kydavone Souvanny, Soukphachan Leanthala, Chony Wenpaserth, Domatha Thongkhamsavad, Sengdaovy Hanthavong. Tuyển Lào, hạng 186 thế giới, bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với tuyển Việt Nam (hạng 116). Thực tế trong lịch sử AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup), tuyển Việt Nam đã có thành tích đối đầu vượt trội so với đối thủ. Thành tích đối đầu giữa tuyển Lào vs Việt Nam từ năm 1996 cho thấy, tuyển Việt Nam đã gặp đối thủ 10 trận tại vòng bảng. Trong 10 trận này, các thế hệ của tuyển Việt Nam đã thắng đối thủ đến 9 trận, hòa 1, ghi được đến 40 bàn thắng, thủng lưới 2 bàn. Trận hòa duy nhất giữa 2 đội diễn ra tại Tiger Cup 1996. Khi đó, Lê Huỳnh Đức đã gỡ hòa 1-1 cho tuyển Việt Nam vào cuối hiệp 2, sau khi để cho Luang ghi bàn dẫn trước. Đến Tiger Cup 1998, tuyển Việt Nam thắng tuyển Lào 4-1 tại sân nhà với các bàn thắng của Hồng Sơn, Văn Sỹ và cú đúp của Huỳnh Đức. Đó cũng là 2 trận đấu hiếm hoi, đội bóng láng giềng ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam. Kể từ năm 2000 đến nay, tuyển Lào đã gặp tuyển Việt Nam 8 trận tại vòng bảng. Kết quả họ toàn thua, nhận đến 35 bàn thua và không ghi được bàn thắng nào. Tại AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam cũng thi đấu trận ra quân trên sân của tuyển Lào. Kết quả khi đó, đội bóng của ông Park Hang-seo thắng đối thủ 6-0 với các pha lập công của Hùng Dũng, Tiến Linh, Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Văn Toàn và Vũ Văn Thanh. Trước đó tại AFF Cup 2018 và 2020, tuyển Việt Nam của ông Park cũng lần lượt vượt qua tuyển Lào với các tỉ số 3-0 và 2-0 tại vòng bảng. Tuyển Lào hiện nay đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên người Hàn Quốc Ha Hyeok-jun – đồng hương với ông Kim Sang-sik của tuyển Việt Nam. Họ cũng đang sở hữu một thế hệ cầu thủ trẻ, với tuổi đời bình quân chỉ 23,1 và thi đấu với nhau đã nhiều năm.Trước AFF Cup 2024, tuyển Lào đã có 2 trận giao hữu đáng chú ý với kết quả thua tuyển Malaysia 1-3 và hòa Thái Lan 1-1. Với phong độ, cùng lợi thế sân nhà, đội bóng của ông Ha Hyeok-jun quyết tâm tạo nên bất ngờ trước Quang Hải cùng đồng đội.