Trúc Nhân thừa nhận từng cãi lộn, bực bội Ali Hoàng Dương

Tấm ảnh được chụp khi người lớn nhậu quá trời nhậu, xong 2 đứa nhỏ không biết làm gì ngoài đem gối ra... ngủ. I love you so much", Trúc Nhân bày tỏ.



Bài đăng của giọng ca "Có Không Giữ Mất Đừng Tìm".

Trúc Nhân - Ali Hoàng Dương vốn là đôi bạn thân thiết của showbiz, đều là trò cưng từ sân chơi The Voice của ca sĩ Thu Minh.

Ngoài ra, cặp sao nam còn là 2 mảnh ghép nhóm Cờ Cá Ngựa (gồm Trấn Thành, Trúc Nhân, Ali Hoàng Dương, Quang Trung).