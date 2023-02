Trục lợi từ sách giáo khoa: Tội ác và di chứng khôn lường

Mới đây, ông Nguyễn Đức Thái, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên NXB Giáo dục Việt Nam thuộc Bộ GD-ĐT cùng 3 đồng phạm bị bắt tạm giam để điều tra về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Dù câu chuyện trục lợi từ sách giáo khoa đã lùm xùm từ vài năm trước nhưng khi “sâu to” lộ diện, không ít người vẫn thấy choáng váng.

Trục lợi từ học sinh, di chứng còn dài

Theo kết quả điều tra, ông Nguyễn Đức Thái, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trong việc mua sắm giấy in phục vụ in ấn sách giáo dục, cùng bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, nguyên Trưởng ban Kế hoạch Marketing, và ông Đinh Quốc Khánh, nguyên Phó Trưởng ban Kế hoạch Marketing đã thông đồng với bà Tô Mỹ Ngọc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Cổ phần Giấy Phùng Vĩnh Hưng, vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu cung cấp giấy in, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Sau khi trúng thầu, ông Nguyễn Đức Thái, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy được nhận lợi ích vật chất từ bà Tô Mỹ Ngọc.