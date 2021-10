Trưa 6/10: Đã phân bổ hơn 59 triệu liều vaccine COVID-19; Tây Ninh thêm 70 ca dương tính với SARS-CoV-2

Ca mắc mới gồm: 4 ca có địa chỉ An Hiệp (Ba Tri); 4 ca người về từ vùng dịch có địa chỉ An Hiệp (Ba Tri); Tân Hội (Mỏ Cày Nam), Càng Long (Trà Vinh).

Thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, từ 6 giờ ngày 5/10 đến 6 giờ 6/10, Quảng Bình chỉ có thêm 7 ca nhiễm COVID-19 trong khu cách ly, khu phong tỏa; 33 ca khỏi bệnh.

Tổng số ca ghi nhận từ trước đến nay là 1.781 ca. Trong đó, 1.511 ca đã điều trị khỏi và xuất viện và 5 trường hợp tử vong. Số bệnh nhân đang điều trị là 265 ca.

Hiện có 2.004 trường hợp đang cách ly tập trung, hơn 2.539 trường hợp cách ly tại nhà.

Hiện đã có hơn 236.000 người tại Quảng Bình đã tiêm vaccine phòng COVID-19 trong đó 52.562 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Long An: Trên 99% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine

Tính đến nay, tỉnh Long An thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 được 2.034.700 mũi tiêm, gồm 1.439.933 mũi 1 (99,15%) và 594.767 mũi 2 (40,96%).

Trong ngày 05/10, Long An ghi nhận 73 ca nhiễm COVID-19 giảm 13 ca so với số ca mắc ngày 04/10/2021 (86 ca); ghi nhận 08 ca trong cộng đồng, điều trị khỏi 389 ca (tăng 203 ca); tử vong 02 (tăng 02 ca).

Lũy kế đến ngày 05/10, Long An ghi nhận 32.976 ca nhiễm COVID-19 (trong đó 8.271 cộng đồng, 2.820 khu cách ly, 21.885 khu phong tỏa); điều trị khỏi 30.492 ca (92,46%); tử vong 433 ca (1,31%), đang điều trị tại bệnh viện 1.943 ca (5,89%), chờ khu cách ly tạm 108 ca (0,32%).

