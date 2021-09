Trưa 30/9: Cả nước đã tiêm trên 42,3 triệu liều vaccine COVID-19; Hà Nam xử phạt 1 trường hợp 7,5 triệu đồng vì trốn khỏi vùng cách ly

Kể từ ca bệnh BN687.470, ở thôn Lê Lợi, xã Phù vân, TP. Phủ Lý có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều ngày 19/9/2021, đến 09 giờ ngày 30/9/2021, Hà Nam đã ghi nhận 281 ca bệnh đã được Bộ Y tế cấp mã.

Quảng Bình: Thêm 21 ca mắc COVID-19 và 1 trường hợp tử vong

Thông tin từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, từ 6 giờ ngày 29/9 đến 6 giờ sáng ngày 30/9, Quảng Bình có thêm 21 ca nhiễm COVID-19, 49 ca khỏi bệnh và 1 trường hợp tử vong.

Tổng số ca ghi nhận từ trước đến nay là 1.690 ca. Trong đó, 1.264 ca đã điều trị khỏi và xuất viện và 5 trường hợp tử vong

Hiện có 2.002 trường hợp đang cách ly tập trung, hơn 4.003 trường hợp cách ly tại nhà.

Hiện đã có hơn 188.293 người tại Quảng Bình đã tiêm vaccine phòng COVID-19 trong đó 52.382 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

