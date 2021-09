Trưa 28/9: Cả nước đã tiêm trên 40,2 triệu liều vaccine COVID-19; Trốn xét nghiệm làm lây lan dịch ở Đồng Nai sẽ bị xử lý hình sự

Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương thống nhất việc mở cửa đưa tỉnh về trạng thái bình thường mới. Theo đó sau ngày 30/9, tùy tình hình dịch bệnh trên địa bàn để mở cửa với phương châm "an toàn tới đâu mở cửa tới đó", "mở cửa phải an toàn". UBND tỉnh sẽ làm việc với các tỉnh, thành phố khác để thống nhất phương án lưu thông liên tỉnh, đồng thời công bố mở cửa trong phạm vi liên huyện, thị, thành phố.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động và chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đôn đốc, tổ chức thực hiện các biện pháp quyết liệt để yêu cầu mọi người dân tuân thủ việc xét nghiệm COVID-19 trong cộng đồng nơi cư trú, kể cả việc xem xét áp dụng quy định xử phạt hành chính liên quan đến lĩnh vực này. Đồng thời nhấn mạnh, trường hợp không xét nghiệm để lây lan dịch phải xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Sau cao điểm của chiến dịch xét nghiệm thần tốc, nếu xuất hiện các ổ dịch mới mà tại ổ dịch đó xuất phát từ những người không được xét nghiệm trong chiến dịch, cần phải điều tra xác định lý do bỏ sót và quy trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.

Sở Y tế - Trung tâm Chỉ huy điều hành phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tăng cường hỗ trợ, phối hợp với các địa phương thực hiện xét nghiệm thần tốc trên địa bàn đạt tỷ lệ 100% theo thời gian kế hoạch quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao lãnh đạo các Sở, ban, ngành theo dõi, phụ trách các địa phương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch xét nghiệm thần tốc.

Đến nay, Đồng Nai ghi nhận 46.283 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 25,1 ngàn trường hợp đã khỏi bệnh, 437 ca tử vong, còn lại đang theo dõi, điều trị

