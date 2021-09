Trưa 27/9: Thêm 1,3 triệu liều vaccine COVID-19 về đến Việt Nam; Một số địa phương ghi nhận thêm các ca F0

Trong 191 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế có 2 ca viêm phổi nặng, 189 ca triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Hôm nay, ngành Y tế tỉnh tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng theo quy định. Đến 17 giờ ngày 26/9, toàn tỉnh đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 298.532 người (chiếm tỉ lệ 48,44% so với dân số từ 18 tuổi trở lên), trong đó có 73.641 người tiêm đủ 2 mũi (chiếm tỉ lệ 11,95% so với dân số từ 18 tuổi trở lên).

Bến Tre: Thêm 2 ca mắc COVID-19 qua test nhanh tại chốt cầu Rạch Miễu

Từ 18 giờ ngày 26/9/2021 đến 6 giờ ngày 27/9/2021, tỉnh Bến Tre có 2 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh là 1.887 ca. Trong đó có 1.764 ca ra viện, 51 trường hợp tử vong.

Ca mắc mới là trường hợp người ngoài tỉnh, có địa chỉ TP. Mỹ Tho và huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Cả 2 trường hợp đều test nhanh tại chốt cầu Rạch Miễu ghi nhận dương tính. Ngành chuyên môn đang điều tra dịch tễ.

Để duy trì và khôi phục phát triển kinh tế - xã hội sau dịch, ngay sau khi tỉnh đạt trạng thái bình thường mới, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã hướng dẫn, triển khai phương án hoạt động sản xuất an toàn theo phương châm "3 tại chỗ" và "1 cung đường 2 điểm đến", "sản xuất an toàn". Phương châm "sản xuất an toàn" là doanh nghiệp sẽ tổ chức cho tất cả người lao động làm việc, sản xuất, ăn uống tại chỗ trong phạm vi công ty, đi lại và cư trú an toàn

Đồng Nai: Đã tiêm hơn 1,93 triệu liều vaccine COVID-19