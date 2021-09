Trưa 26/9: Đã phân bổ hơn 51 triệu liều vaccine COVID-19; Đồng Nai phát hiện 50 F0 ở một phường sau giãn cách

Theo báo cáo của Sở Y tế Đồng Nai, tính đến sáng 26/9, toàn tỉnh ghi nhận 45.716 ca mắc COVID-19, trong số này có hơn 23.000 trường hợp khỏi bệnh, xuất viện.

Về tiến độ tiêm vaccine, hiện tỉnh đã tiêm 1.910.977 liều vaccine phòng COVID-19 cho 1.774.584 người (chiếm tỷ lệ 78,73% người từ 18 tuổi trở lên). Trong đó, 136.393 người đã tiêm 2 liều (chiếm tỷ lệ 6,05%). Số vaccine còn lại chưa tiêm là 139.430 liều.

Trong công tác phòng chống dịch ở nước ta cũng đón nhận nhiều tin vui, tròn 24h Hà Nội không ghi nhận ca mắc COVID-19; tỉnh Hải Dương sau ca mắc ngày 23/9 đến nay cũng không ghi nhận thêm ca mới; tỉnh Phú Yên và Bến Tre, Đắk Lắk sáng nay cũng không có thêm ca mắc COVID-19.

