Trưa 23/9: Cả nước đã tiêm trên 36,2 triệu liều vaccine COVID-19; Hải Dương có ca F0 sau hơn 40 ngày

Lũy kế đến ngày 22/9,Long Anghi nhận 31.263 ca nhiễm COVID-19 (trong đó 8.214 cộng đồng, 2.546 khu cách ly, 20.503 khu phong tỏa); điều trị khỏi 26.575 ca (80%); tử vong 398 ca (1,27%), đang điều trị tại bệnh viện 3.996 ca (12,78%), đang chờ khu cách ly tạm 294 ca (0,94%).



Số ca bệnh hiện đang điều trị theo tầng 3.996 ca cụ thể như sau: Số ca điều trị phân bổ theo tầng: Tầng 1: 3.129 ca (78,30%), tầng 2: 724 ca (18,11%), tầng 3: 143 ca (3,57%).

Tính đến nay, tỉnh Long An thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 được 1.630.685 mũi tiêm, gồm 1.426.519 mũi 1 và 204.166 mũi 2.

Trong ngày 22/9 có 9 huyện không ghi nhận ca mắc. Phân theo vùng nguy cơ (Quyết định 2686/QĐ-BYT): tuần 15/9-21/9/2021.

- Vùng nguy cơ: TP.Tân An, Đức Hòa, Bến Lức, Kiến Tường.

- Mức độ bình thường mới: Cần Giuộc, Châu Thành, Thủ Thừa, Cần Đước, Tân Trụ, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Tân Hưng, Đức Huệ.

Mời bạn đọc theo dõi video đang được quan tâm: