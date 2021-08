Trưa 23/8: Hơn 17,4 triệu liều vaccine COVID-19 đã tiêm chủng; Vĩnh Long thêm 12 ca dương tính với SARS-CoV- 2

Khu cách ly Trường cấp 2, 3 Phú Quới được kích hoạt đưa vào hoạt động vào ngày 29/7/2021. Nhân sự trực khu cách ly tất cả đều được xét nghiệm đầu vào trước khi vào nhận nhiệm vụ và được kiểm tra định kỳ.

Trước đó, sáng 21/8/2021 khi nhân viên y tế thực hiện test nhanh cho các cán bộ trực khu cách ly phát hiện có 10 trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 và 6 trường hợp âm tính.

Ngành y tế điều tra dịch tễ các trường hợp tiếp xúc gần và phun khử khuẩn khu cách ly Trường cấp 2, 3 Phú Quới.

Đồng thời, thực hiện xét nghiệm RT- PCR khẳng định có 12 người dương tính với SARS-CoV-2. Riêng đội trực tiếp xúc các trường hợp được cách ly trong khu cách ly (y tế, dân quân hỗ trợ y tế) được thực hiện xét nghiệm RT- PCR khẳng định 2 lần âm tính.

12 trường hợp mắc COVID-19 được ngành y tế đưa đi điều trị. Đồng thời, tiến hành truy vết các trường hợp F1, F2.

Mời bạn đọc xem video đang được quan tâm: