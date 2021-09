Trưa 22/9: Ý viện trợ bổ sung 796.000 liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam; Phú Quốc hoả tốc tìm người đến nhiều địa điểm

Trong đêm 21 và sáng 22/9, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 đã phát đi 2 thông báo hỏa tốc tìm người (từ ngày 7/9 - 21/9) đã đến các địa điểm ở An Thới: cầu cảng An Thới, nhà thùng Hớn Hưng, cảng Vịnh Đầm, trại hòm Sáu Điệp và gia đình bệnh nhân.

Hiện đã có hơn 137.200 người tại Quảng Bình đã tiêm vaccine phòng COVID-19 trong đó gần 52.000 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Phú Yên: Thêm 1 ca mắc COVID-19; hơn 31,2 người trên 18 tuổi đã tiêm vaccine

Sáng 22/9, theo Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnhPhú Yên, từ 19 giờ tối 21/9 đến 8 giờ ngày 22/9, Phú Yên ghi nhận 1 ca nhiễm tại huyện Tây Hòa, là người về từ Bình Dương theo kế hoạch đón người dân ngày 19/9).

Như vậy, trong đợt dịch này, Phú Yên đã ghi nhận2.972ca nhiễm SARS-CoV-2. Hiện các cơ sở y tế đang điều trị 199 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 1 ca nặng - nguy kịch, 1 bệnh nhân viêm phổi nặng, 197 ca triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Hôm nay, ngành Y tế tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng theo quy định. Đến 17 giờ ngày 21/9/2021, toàn tỉnh đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 192.489 người (chiếm tỉ lệ 31,23% so với dân số từ 18 tuổi trở lên), trong đó có 68.464 người tiêm đủ 2 mũi (chiếm tỉ lệ 11,11% so với dân số từ 18 tuổi trở lên).

