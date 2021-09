Trưa 19/9: Đã tiêm gần 34,2 triệu liều vaccine COVID-19; Khoảng 1.000 F0 ở TP HCM đang thở máy tại tầng điều trị 3

Sáng 19/9, theo Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, từ 19 giờ ngày 18/9 đến 8 giờ ngày 19/9,Phú Yênghi nhận 4 ca nhiễm mới, trong đó Phú Hòa 1 ca (sàng lọc cộng đồng - trường hợp này từ TP Hồ Chí Minh về ngày 13/8, đã hoàn thành cách ly tập trung và cách ly tại nhà), Tây Hòa 1 ca (khám sàng lọc tại bệnh viện), Tuy An 2ca (1 ca là F1, 1 ca về từ TP HCM theo kế hoạch đón công dân ngày 27/8).

Trong đợt dịch này, Phú Yên đã ghi nhận 2.937 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó TP Tuy Hòa 1.600 ca, huyện Phú Hòa 523 ca, huyện Tuy An 274 ca, TX Đông Hòa 169 ca, huyện Tây Hòa 102 ca, huyện Đồng Xuân 92 ca, huyện Sơn Hòa 78 ca, TX Sông Cầu 57 ca, huyện Sông Hinh 37 ca, tỉnh khác 5 ca.

Trong 251 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế có 1 ca nặng, nguy kịch đang thở máy không xâm lấn; 3 ca viêm phổi nặng thở oxy mũi qua mặt nạ; 247 ca triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Hôm nay, ngành Y tế tỉnh tiếp tục triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho các đối tượng theo quy định. Đến 17 giờ ngày 18/9, toàn tỉnh đã tiêm vaccine COVID-19 cho 151.227 người (chiếm tỉ lệ 24,53% so với dân số từ 18 tuổi trở lên), trong đó có 61.537 người tiêm đủ 2 mũi (chiếm tỉ lệ 9,98% so với dân số từ 18 tuổi trở lên).

