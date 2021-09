Trưa 18/9: Đã tiêm chủng hơn 33,6 triệu liều vaccine COVID-19; Quảng Bình thêm 49 F0

UBND tỉnh Đắk Lắk thống nhất áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn 6 xã, phường của thị xã Buôn Hồ, gồm: An Lạc, Đạt Hiếu, Thiện An, Thống Nhất, Đoàn Kết và An Bình.

Đến hết ngày 17/9, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 1.539 trường hợp mắc COVID-19, trong đó đang điều trị 689 trường hợp, có 12 trường hợp tử vong và 838 bệnh nhân đã điều trị khỏi và xuất viện.

Số ca mắc COVID-19 tại Đồng Nai xuống mức thấp nhất trong 2 tháng qua

Theo Sở Y tếĐồng Nai, trong vòng 24 giờ qua, toàn tỉnh Đồng Nai ghi nhận thêm 309 ca mắc COVID-19giảm mạnh nhất trong 2 tháng qua. Đặc biệt, số ca mắc COVID-19 mới chỉ ghi nhận trong các khu vực cách ly, phong toảkhông ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Đây được xem là dấu hiệu đáng mừng thể hiện việc Đồng Nai đang dần kiểm soát tốt dịch bệnh.

Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu tiên sau hơn 2 tháng số ca bệnh nhiễm trong ngày thấp hơn số ca bệnh điều trị khỏi xuất viện. Số bệnh nhân chuyển nặng cũng đã giảm mạnh do công tác điều trị ngày càng hiệu quả.

Sở Y tế Đồng Nai cho biết khoảng 1 tuần trước, Đồng Nai liên tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục, trung bình mỗi ngày ghi nhận trên dưới 1.000 ca mắc mới.

Theo Sở Y tế Đồng Nai, đến ngày 17/9, toàn tỉnh ghi nhận hơn 38.100 ca nhiễm COVID-19, trong đó có gần 18.000 ca bệnh đã được điều trị khỏi và xuất viện, 341 trường hợp tử vong, còn hơn 19.800 bệnh nhân đang tiếp tục theo dõi, điều trị



