Trưa 15/9: 80 người tình nguyện tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 COVIVAC; Bình Định thêm hàng chục ca F0

Vĩnh Long:Thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ

Chiều 14/9, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị với các địa phương đánh giá việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 từ ngày 16/8 đến 13/9/2021.

Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chung sức của người dân, các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, đến nay tỉnh đã kiểm soát tốt được dịch bệnh trong cộng đồng.

Trên cơ sở đó, tỉnh Vĩnh Long quyết định từ 0h ngày 16/9 sẽ thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, các dịch vụ ăn uống bán mang về; nội bộ vùng xanh được di chuyển để sản xuất kinh doanh. Người dân được cấp phiếu đi chợ 2 lần/tuần.

Hoạt động vận chuyển hành khách bằng phương tiện thuỷ, bộ tiếp tục tạm dừng. Người dân từ vùng dịch trở về vẫn thực hiện cách ly 14 ngày. Tiếp tục duy trì hạn chế giờ ra đường từ 19h hôm trước đến 4h sáng hôm sau.

Riêng đối với các khu vực: Khóm 4 (Phường 3, TP. Vĩnh Long), xã Ngãi Tứ (huyện Tam Bình) và xã Hiếu Nhơn (huyện Vũng Liêm) do vẫn còn ca mắc COVID-19 trong cộng đồng nên thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 21/9.

