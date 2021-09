Trưa 14/9: Việt Nam tiêm vượt mốc 30 triệu liều vaccine COVID-19; Quảng Bình thêm 34 F0

từ đêm 10/9 đến nay, cơ quan chức năng năng phát hiện 9 F0 trong Trung tâm Y tế Hòa Bình và 3 F0 là những bệnh nhân đã xuất viện vài ngày trước; trong số này, có hai nhân viên y tế.

Cơ quan chức năng nhận định nguồn lây cho các F0 mới tại Trung tâm Y tế Hòa Bình có thể từ các F0 đang điều trị.

Trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, Bạc Liêu ghi nhận 270 F0, trong đó 72 người được xuất viện, 198 người đang điều trị.

Ngày 13/9, các phường 1, 2, 3, 5, 7, 8 của TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) có quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng đến hết 19/9. Bốn phường còn lại của TP (Nhà Mát, Hiệp Thành, Vĩnh Trạch, Vĩnh Trạch Đông) và thị xã Giá Rai, huyện Đông Hải, Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Hồng Dân, Phước Long được áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng từ ngày 13 đến 19/9.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND tỉnh Bạc Liêu đã nâng mức độ giãn cách toàn huyện Hòa Bình lên theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Quảng Bình: Thêm 34 ca mắc COVID-19

Thông tin từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnhQuảng Bìnhcho biết, trong 24 giờ qua, từ 6 giờ ngày 13/9 đến 6 giờ ngày 14/9, Quảng Bình có thêm 34 ca nhiễm COVID-19 trong các khu cách ly, khu phong tỏa; 23 ca khỏi bệnh.

Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là 1006 ca, có 298 ca khỏi. Hiện có hơn 2600 trường hợp đang cách ly tập trung, gần 7.900 trường hợp cách ly tại nhà.

Hiện đã có hơn 97.700 người tại Quảng Bình đã tiêm vaccine COVID-19, trong đó hơn 43.600 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

