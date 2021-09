Trưa 12/9: BV Tâm thần TW 2 thêm 14 ca mắc COVID-19; Người đi mua sắm ở Bình Dương phải tiêm đủ vaccine

Quảng Bình: Thêm 52 ca mắc COVID-19, không thêm điểm dịch mới

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnhQuảng Bìnhcho biết trong 24 giờ qua, từ sáng ngày 11/9 đến sáng ngày 12/9, Quảng Bình có thêm 52 ca mắc COVID-19, 36 ca khỏi bệnh và không có điểm dịch mới

Như vậy đến thời điểm này Quảng Bình đã ghi nhận 945 ca COVID-19, trong đó 266 ca khỏi.

Trong những ngày vừa qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Bình phối hợp với lực lượng y tế các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cộng đồng nhằm phục vụ cho công tác đánh giá đúng diễn biến tình hình dịch thực tế, cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu để phục vụ công tác chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh.

Từ ngày 24/8- 11/9, Quảng Bình đã có gần 207.500 người dân được xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.



