Trưa 1/9: Xử lý nghiêm việc lợi dụng dịch COVID-19 để tăng giá thuốc; Thêm hơn 2 triệu liều vaccine Astra Zeneca về Việt Nam

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) trưa 1/9, số lượng F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà là 91.505 người, trong đó có 64.768 trường hợp F0 cách ly tại nhà ngay từ đầu và 26.737 trường hợp F0 sau xuất viện về tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà.

Số F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại các cơ sở cách ly tập trung quận, huyện là 20.792 người.

TP đã tổ chức 411 trạm y tế lưu động để chăm sóc, theo dõi sức khỏe F0 khi điều trị, chăm sóc tại nhà. Khi xét nghiệm test nhanh và phát hiện F0, các trạm y tế lưu động sẽ nắm bắt thông tin nhanh và xử lý kịp thời, góp phần giảm tải cho bệnh viện. Thực hiện giám sát hoạt động tại các trạm y tế lưu động.

Bình Dương tiếp tục giãn cách 'vùng đỏ' đến hết 15/9

UBNDtỉnh Bình Dương vừa ban hành văn bảntiếp tụcthực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ(Chỉ thị 16)và thực hiện "xanh hóa" địa bàn.

Theo đó, tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi các thành phố, thị xãThủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, Bến Cát, Tân Uyên kể từ 0h ngày 1/9/2021 đến hết ngày 15/9/2021theoChỉ thị 16 và thực hiện áp dụng hạn chế tối đa việc lưu thông, hoạt động trong khung thời gian từ 18h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau.Đồngthời, tiếp tục thực hiện tăng cường giãn cách xã hội trên địa bàn 15 phườngthuộc các thành phố Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên trong thời gian nêu trên.

Cùngvới đó, tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi các huyệnBàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo kể từ 0h ngày 1/9/2021 đến hết ngày 5/9/2021theoChỉ thị16;không thực hiện áp dụng hạn chế tối đa việc lưu thông, hoạt động trong khung thời gian từ 18h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau.

Sau ngày 5/9/2021, căn cứ diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên từng địa bàn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh sẽ xem xét, chỉ đạo thực hiện các hình thức giãn cách xã hội và biện pháp phòng, chống dịch cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.