Trừ tiền test Covid-19 công nhân giá 'cắt cổ': Doanh nghiệp nói gì?

"Lúc tôi phát hiện mình dương tính, công ty chỉ thông báo là phải test RT-PCR của Phòng khám Đa khoa An Thuận (TP Thuận An) với giá lần 1 vào ngày 29/10 là 1,9 triệu đồng, lần 2 vào ngày 12/11 là 1,5 triệu đồng.

Thế nhưng, khi nhận lương, tôi mới tá hỏa là mình đã bị trừ tiền test Covid-19" - anh T bức xúc.

Công nhân bức xúc phản ảnh trên mạng xã hội về trường hợp Công ty Uchiyama trừ tiền test Covid-19

Theo anh T., đáng lẽ ngay từ đầu, công ty phải thông báo cho công nhân biết là tiền test RT-PCR là do họ tự trả, chứ không phải kiểu mập mờ, rồi ép công nhân phải test chỗ phòng khám do công ty chỉ định với giá cắt cổ như vậy.



"Theo tôi biết, Sở Y tế Bình Dương đã chỉ đạo các cơ sở y tế không thu giá cao hơn so với quy định" - anh T. thắc mắc.



Trong khi đó, anh D, cũng là công nhân Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam, phát hiện mình mắc Covid-19 hôm 2-11. Anh tự điều trị tại nhà và tự đi test RT-PCR 2 lần, tổng cộng chỉ 1,8 triệu đồng.



Để làm sáng tỏ vụ việc, phóng viên đã liên hệ với một đại diện Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam.



Vị này cho biết trước đây, khi còn thực hiện "3 tại chỗ" thì toàn bộ chi phí test RT-PCR của công nhân đều do công ty hỗ trợ. Tuy nhiên, sau khi doanh nghiệp trở lại trạng thái bình thường mới thì chi phí này công nhân phải tự trả.



Liên quan đến giá thành test RT-PCR quá cao, vị này không đưa ra bình luận gì.



Trước đó, tỉnh Bình Dương quy định từ ngày 12/10, đối với phương pháp RT-PCR, các cơ sở thu giá 1,1 triệu - 1,7 triệu đồng.



Sau này, Sở Y tế Bình Dương cũng quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19 trong trường hợp thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế, đối với xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR, trường hợp mẫu đơn, mức thanh toán tối đa không quá 518.400 đồng/lần.



Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay, chi phí xét nghiệm RT-PCR ở các cơ sở y tế tại Bình Dương dao động từ 450.000 đến 750.000 đồng/lần.



Việc Công ty TNHH Uchiyama liên kết với Phòng khám Đa khoa An Thuận để lấy giá xét nghiệm "cắt cổ" cần được cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, không để người lao động chịu thiệt thòi, ấm ức.