Trọng tài Trần Ngọc Nhớ: “Tôi chưa từng bị hành hung như thế"

Không đồng ý với quyết định này, Ngô Anh Vũ đã mất bình tĩnh, sau đó có hành động tấn công và đánh vào mặt trọng tài Trần Ngọc Nhớ. Phải đến khi các đồng đội, trọng tài biên can ngăn và lực lượng an ninh vào sân can ngăn, trung vệ này mới dừng hành động xô xát ngay trên sân.

“Tôi bị Vũ lao vào hành hung quá bất ngờ, bởi tôi không nghĩ cầu thủ này lại hành xử như vậy. Vì quá bất ngờ nên tôi không kịp tránh và bị Vũ đánh vào mặt. Rất may ở tình huống sau đó, Vũ túm áo tôi nhưng tôi dứt ra được và tránh được cú đấm sau đó, rồi mọi người mới lao vào can ngăn”, trọng tài Trần Ngọc Nhớ nói về tình huống bị trung vệ của Bình Thuận “ra đòn”.