Trồng ngay cây cảnh này để khu vườn 4 mùa rực rỡ, hương thơm đầy trời, phú quý tự nhiên đến

Người xưa cũng cho rằng, trồng cây cảnh này trước cửa hoặc đặt 1 chậu tây phủ hải đường ở tiền sảnh sẽ mang ý nghĩa phong thủy là trấn an ngôi nhà và xua đuổi tà ma.

Cây cảnh phong thủy này còn tượng trưng cho vàng ngọc đầy nhà. Hoa tây phủ hải đường tượng trưng cho địa vị và sự giàu có, và việc bảo dưỡng chúng tại nhà mang ý nghĩa chào đón sự giàu có và may mắn.

Ngoài ra, hoa tây phủ hải đường còn có mùi thơm nồng, có thể tỏa ra từng đợt hương hoa tươi mát làm say lòng người. Cây cảnh này cũng có nhiều loại, hoa có màu trắng, hồng, đỏ...

Cây cảnh còn được mệnh danh là "Quý Phi của muôn hoa" hay "tiên của muôn hoa". Cây cảnh cát tường này được mọi người đặc biệt ưa thích. Người ta cho rằng nó mang đến may mắn, tài lộc và thịnh vượng.

2. Cây cảnh: Phượng tím



Khi tây phủ hải đường còn chưa kết thúc mùa hoa của mình thì phượng tím đã bừng lên sắc tím ngút ngàn. Đây là một trong những cây cảnh nở hoa đẹp đẽ đến mức đôi mắt bạn không thể nào cảm nhận hết vẻ đẹp của nó.



Màu tím hoa cà, tím oải hương, sắc xanh lam rực rỡ của cây cảnh này sẽ là tâm điểm của mọi ánh nhìn trong suốt mùa xuân đến đầu hè. Ảnh minh họa viriar

Cây cảnh này có tên khoa học là Jacaranda mimosifolia, thuộc họ Chùm ớt (Bignoniaceae ) bao gồm các cây như chùm ớt, núc nác, đào tiên..., nở hoa từ tháng 4 đến tháng 6 hàng năm.

Màu tím hoa cà, tím oải hương, sắc xanh lam rực rỡ của cây cảnh này sẽ là tâm điểm của mọi ánh nhìn trong suốt mùa xuân đến đầu hè.

Ở Việt Nam, những ai đã đến Đà Lạt vào mùa xuân cũng sẽ ngất ngây trước những con đường tím biếc sắc hoa này.



Phượng tím là cây cảnh có vẻ đẹp rất kinh ngạc. Ảnh minh họa viriar

Phượng tím thích khí hậu mát mẻ nên được trồng nhiều ở Đà Lạt. Một số địa phương khác cũng có nhưng số lượng không nhiều, mới lác đác trồng thành từng cây riêng lẻ.

Phượng tím là cây cảnh có vẻ đẹp rất kinh ngạc. Nhìn chúng nở bừng cùng lúc khiến mắt bạn say sưa, chuếnh choáng như thể đang thưởng thức một thứ rượu tím quá đỗi ngọt ngào.

Những bông hoa của chúng như phát sáng với thứ màu tím rất quyến rũ, pha giữa màu tím hoa cà, màu hoa oải hương và màu xanh lam.



Cây cảnh này thực sự là máy sản xuất hoa vô cùng chất lượng khi một cây lớn phủ kín hoa màu tím. Ảnh minh họa jcnusery

Khi cây cảnh này nở hoa, đôi mắt bạn tràn ngập ánh sáng tím và hương thơm bay khắp bầu trời, tặng cho bạn một bữa tiệc màu xanh tím vô cùng ngoạn mục.

Cây cảnh này thực sự là máy sản xuất hoa vô cùng chất lượng khi một cây lớn phủ kín hoa màu tím, phi thường đẹp đẽ, xa hoa, tráng lệ. Ai lại không muốn nhà mình được phủ đám mây màu tím đẹp đẽ như vậy?

Sắc màu tím thơ mộng của cây cảnh phượng tím thể hiện sự chung thủy trong tình yêu, sự thân thiết trong tình bạn và mối quan hệ khăng khít giữa người thân trong gia đình.



Màu tím cũng có khả năng kết nối với các quý nhân. Ảnh minh họa Toutiao

Bên cạnh đó, phượng tím không chỉ làm đẹp cho gia đình mà còn có ý nghĩa mở rộng tài lộ cho gia đình bạn.

Đó là vì trong phong thủy, màu tím có khí chất vương giả, được đánh giá rất cao. Màu tím giúp gia chủ thu hút nhiều tiền tài và may mắn.

Màu tím cũng có khả năng kết nối với các quý nhân, những người sẽ giúp đỡ và mang đến cho bạn nhiều lợi ích trong cuộc sống.



Do đó, nếu trồng một cây cảnh phượng tím ở phía đông sẽ có ý nghĩa tốt lành, mang bình an, may mắn, tài lộc cho gia đình bạn. Ảnh minh họa gardentabs

Người xưa có câu: “Tử khí Đông lai”, nghĩa là khí tía từ phương Đông đến. Đây là loại khí tốt lành, mang lại bình an và may mắn. Hơn nữa, mặt trời mọc ở hướng Đông, nên từ sáng sớm, bình minh đã chiếu rọi, ấm áp, dịu êm, tinh thần con người phấn chấn.