Trồng na khổng lồ thơm mùi sầu riêng, vụ đầu 'trúng' ngay 14 tỷ

Giống na sầu riêng này có xuất xứ từ Đài Loan, năm đầu HTX Mé Lếch ghép cải tạo đã bói những quả đầu tiên (ảnh: Hữu Tứ)

Vụ này na sầu riêng tương đối sai quả (ảnh: Hữu Tứ)

Giá bán na sầu riêng tại vườn dao động từ 450.000-500.000 đồng/kg (Hữu Tứ)

“Do vụ đầu nên sản lượng ước tính chỉ khoảng 30 tấn. Còn 10ha năm nay ghép cải tạo thêm thì tầm này sang năm mới cho thu hoạch trái bán”, ông Tứ chia sẻ. Ông nhẩm tính, với giá bán tại vườn dao động từ 450.000-500.000 đồng/kg như hiện nay, doanh thu năm nay ước khoảng 14 tỷ đồng.

Vụ đầu năng suất chưa cao do cành cây còn nhỏ, nhưng sang đến năm thứ 2-3, cành na đã to khỏe, trái lúc đó sẽ sai hơn bây giờ. Ông ước tính khi đó, sản lượng những vụ sau có thể lên tới 2-3 tấn/ha. Nếu vẫn giữ được giá bán như năm nay, cứ mỗi hecta na dai sầu riêng, các thành viên của HTX Mé Lếch thu khoảng 1-1,4 tỷ đồng, gấp nhiều lần so với trồng na truyền thống hay na Thái.

Thời gian tới, HTX sẽ tăng thêm diện tích na sầu riêng, đồng thời quảng bá và xây dựng thương hiệu cho loại trái cây này, hướng tới phân khúc cao cấp tại thị trường nội địa và xuất khẩu, ông Tứ cho hay.