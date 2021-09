Khác với chị Đoan Trang, bà Hồ Thị Ngọc (SN1968, ở phường Phú Trung, quận Tân Phú) lại hạnh phúc, hào hứng đếm từng ngày khoảnh khắc được xuất viện, trở về bên gia đình thân yêu - nơi có người cháu ngoại đang ngày đêm ngóng chờ.

Ông Võ Ngọc Ứng (SN 1944) đã có hơn 20 ngày cùng bà xã, vợ chồng gái út và cháu ngoại bước qua ranh giới sinh tử ngay tại Trung tâm Hồi sức tích cực này.

Còn những y, bác sĩ, gia đình là nơi để họ vững tinh thần hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng là chiến thắng đại dịch COVID-19, để trở về...

Thứ trưởng Bộ Y tế: Hài hòa mọi quyền lợi vì một điều thiêng liêng là cùng nhau vượt qua đại dịch SKĐS - Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Bộ Y tế sẽ cùng TP Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan xử lý hài hòa các quyền lợi của anh em, để đạt một mục tiêu hết sức thiêng liêng, đó là chiến thắng đại dịch COVID-19.

