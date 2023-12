Trọng Hoàng dính chấn thương dập dây chằng gối

Các bác sĩ nhận định chấn thương của Trọng Hoàng không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, anh vẫn khó ra sân trong trận đấu tại vòng 5 V.League 2023-2024 khi Sông Lam Nghệ An có chuyến làm khách đến sân của Hà Nội FC.

Ngay sau đó, cầu thủ này phải rời sân. Hiệp 2, hàng thủ Sông Lam Nghệ An chơi như mơ ngủ khi phạm nhiều sai lầm dẫn đến bàn thua. Chung cuộc Sông Lam Nghệ An bị Quảng Nam cầm hoà 4-4.

Sau thời gian nghỉ chữa trị chấn thương, Trọng Hoàng đã trở lại trong trận đấu với Quảng Nam ở vòng 4. Trước đó, lão tướng này bị đau cơ và được nghỉ thi đấu trong giai đoạn vừa qua để tập phục hồi nhằm có được trạng thái tốt nhất.

Trọng Hoàng được huấn luyện viên Phan Như Thuật điền tên vào đội hình xuất phát trận gặp Quảng Nam. Anh thi đấu ở khu vực hành lang cánh phải. Với kinh nghiệm thi đấu dày dạn, Trọng Hoàng thi đấu chắc chắn và hoá giải nhiều đợt tấn công của Quảng Nam. Trọng Hoàng cũng thường xuyên tạo ra những đợt tấn công biên mang đến nhiều mối nguy hiểm cho hàng thủ Quảng Nam.

Kết thúc trận đấu, huấn luyện viên Phan Như Thuật chia sẻ: "Sông Lam Nghệ An đã dẫn trước đối thủ 4-2. Theo tôi, để xảy ra 2 bàn thua ở hiệp 2 là do Trọng Hoàng dính chấn thương và phải rời sân. Nếu cậu ấy tiếp tục thi đấu, Sông Lam Nghệ An sẽ chơi tốt hơn".