Trọng Hoàng báo tin dữ, Minh Vương chia tay tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam dự kiến có một trận đấu tập với U22 vào ngày 29/9, sau đó rút gọn danh sách còn 25-26 cầu thủ lên đường sang UAE vào ngày 1/10, chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc ngày 7/10.

Video tuyển Việt Nam 0-1 Australia:

Đại Nam