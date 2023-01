Trọng Hiếu lọt Chung kết cuộc thi âm nhạc Đức sau 5 lần thất bại

Dare To Be Different mang dấu ấn Việt Nam nhưng cũng rất thời thượng và hiện đại từ phần nghe cho tới phần nhìn. Mở đầu MV, trong tiếng nhạc dạo đầu mang âm hưởng dân gian Việt Nam là một Trọng Hiếu mặc crop top được thiết kế truyền cảm hứng từ áo dài truyền thống Việt Nam - phong cách đặc trưng của Trọng Hiếu, và đội nón lá ánh bạc.

Xuyên suốt bài hát và MV khán giả đều thấy được những yếu tố Việt Nam được đưa vào âm nhạc và vũ đạo một cách đầy sáng tạo làm cho Dare To Be Different vừa lạ vừa quen.

Your browser does not support the video tag.

MV "Dare To Be Different"

Eurovision Song Contest - ESC (tạm dịch: Cuộc thi Ca khúc Truyền hình châu Âu), còn gọi là Eurovision, là một cuộc thi âm nhạc được tổ chức luân phiên hàng năm giữa các nước thành viên thuộc Liên hiệp Phát sóng châu Âu (European Broadcasting Union - EBU).

Hiện cuộc thi đang là một trong những chương trình truyền hình lâu đời nhất và cũng là một trong những sự kiện phi thể thao được xem nhiều nhất trên thế giới, với số lượng khán giả theo dõi trực tiếp vào khoảng từ 100 triệu đến 600 triệu trên toàn cầu.

Thanh Hòa

Theo VietNamNet